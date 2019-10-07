В сентябре на передовой свои жизни за Украину отдали 13 Героев - СМИ
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на сведения, собранные порталом ЦензорНет .
Личные данные воинов приведены в алфавитном порядке
1. Старший сержант, военнослужащий разведывательного подразделения 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Анатольевич Аджавенко.
Родился 20 мая 1995 в Мариуполе.
2. Сержант, старший механик-водитель отделения управления командира батальона взвода связи 3-й танковой роты танкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады Александр Владимирович Грицаюк.
Родился 7 ноября 1971 года в селе Сарны Монастирищенского района Черкасской области.
3. Старший сержант, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Максим Владимирович Кондратюк.
Родился 24 июля 1993 года в городе Красилов Хмельницкой области.
4. Матрос, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты Александр Валерьевич Линчевский.
Родился 16 апреля 1998 года в селе Матусов Шполянского района Черкасской области.
5. Старший лейтенант, командир зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного дивизиона 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины Александр Сергеевич Марков.
Родился 6 августа 1981 в городе Обухов Киевской области.
6. Прапорщик, техник отделения воздушно-десантной службы 1-го отдельного батальона морской пехоты Николай Николаевич Обуховский.
Родился 10 октября 1986 в селе Мечетня Кривоозерского района Николаевской области.
7. Командирован в 36-й отдельной бригады морской пехоты солдат, наводчик 748-й отдельной радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона 138-й радиотехнической бригады Воздушных Сил ВСУ Андрей Юрьевич Проценко.
Родился 30 сентября 1994 в селе Бохоники Винницкого района Винницкой области.
8. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Владислав Александрович Рой.
Родился 30 августа 1994 года в селе Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области.
9. Старший солдат, старший механик-водитель механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады Андрей Юрьевич Сторожук.
Родился 26 лютого1992 года в селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области.
10. Сержант, гранатометчик 5-й роты 2-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады Михаил Владимирович Ткачишин.
Родился 20 сентября 1988 в Херсоне.
11. Разведчик Михаил Васильевич Цимбалистый.
Родился 29 июля 1985 в селе Увисла Гусятинского района Тернопольской области.
Награжден высшей наградой военной разведки Украины - нагрудным знаком "Звезда Славы" (посмертно).
12. Младший сержант, командир 1-го отделения взвода снайперов батальона специального назначения "Донбасс" 15-го отдельного Славянского полка Восточного оперативно-территориального объединения Национальной Гвардии Украины Валерий Георгиевич Шатурский.
Родился 20 января 1974 в селе Лесогорка Городокского района Хмельницкой области.
13. Младший сержант, парамедик, командир отделения 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины Эдуард Александрович Шахов.
Родился 12 декабря 1993 в селе Долинское Чаплинского района Херсонской области.
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