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Espreso.tvОбществоВ сентябре на передовой свои жизни за Украину отдали 13 Героев - СМИ

В сентябре на передовой свои жизни за Украину отдали 13 Героев - СМИ

В течение сентября 2019 года на войне с Россией погибли 13 военнослужащих Вооруженных сил и Национальной Гвардии. Самый молодой из них имел 21 лет, самый старший - 47 год

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на сведения, собранные порталом ЦензорНет .

Личные данные воинов приведены в алфавитном порядке

1. Старший сержант, военнослужащий разведывательного подразделения 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Анатольевич Аджавенко.

Родился 20 мая 1995 в Мариуполе.

2. Сержант, старший механик-водитель отделения управления командира батальона взвода связи 3-й танковой роты танкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады Александр Владимирович Грицаюк.

Родился 7 ноября 1971 года в селе Сарны Монастирищенского района Черкасской области.

3. Старший сержант, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Максим Владимирович Кондратюк.

Родился 24 июля 1993 года в городе Красилов Хмельницкой области.

4. Матрос, стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты Александр Валерьевич Линчевский.

Родился 16 апреля 1998 года в селе Матусов Шполянского района Черкасской области.

5. Старший лейтенант, командир зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного дивизиона 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины Александр Сергеевич Марков.

Родился 6 августа 1981 в городе Обухов Киевской области.

6. Прапорщик, техник отделения воздушно-десантной службы 1-го отдельного батальона морской пехоты Николай Николаевич Обуховский.

Родился 10 октября 1986 в селе Мечетня Кривоозерского района Николаевской области.

7. Командирован в 36-й отдельной бригады морской пехоты солдат, наводчик 748-й отдельной радиолокационной роты 133-го радиотехнического батальона 138-й радиотехнической бригады Воздушных Сил ВСУ Андрей Юрьевич Проценко.

Родился 30 сентября 1994 в селе Бохоники Винницкого района Винницкой области.

8. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Владислав Александрович Рой.

Родился 30 августа 1994 года в селе Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области.

9. Старший солдат, старший механик-водитель механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады Андрей Юрьевич Сторожук.

Родился 26 лютого1992 года в селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

10. Сержант, гранатометчик 5-й роты 2-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады Михаил Владимирович Ткачишин.

Родился 20 сентября 1988 в Херсоне.

11. Разведчик Михаил Васильевич Цимбалистый.

Родился 29 июля 1985 в селе Увисла Гусятинского района Тернопольской области.

Награжден высшей наградой военной разведки Украины - нагрудным знаком "Звезда Славы" (посмертно).

12. Младший сержант, командир 1-го отделения взвода снайперов батальона специального назначения "Донбасс" 15-го отдельного Славянского полка Восточного оперативно-территориального объединения Национальной Гвардии Украины Валерий Георгиевич Шатурский.

Родился 20 января 1974 в селе Лесогорка Городокского района Хмельницкой области.

13. Младший сержант, парамедик, командир отделения 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины Эдуард Александрович Шахов.

Родился 12 декабря 1993 в селе Долинское Чаплинского района Херсонской области.

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