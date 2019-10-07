В Раде предложили ввести сбор с обмена валют наличными
Соответствующий законопроект разработал и зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Как объясняет автор проекта после проведения валютной либерализации в Украине некоторые банки ввели возможность для своих клиентов производить обмен валют онлайн. В то же время наличный обмен валют, по мнению Дубинского, связанный с финансовыми рисками.
"Для банков в условиях значительной конкуренции на рынке купли / продажи иностранных валют это также станет дополнительным стимулом по созданию условий клиентам банка для осуществления валютно-обменных операций в онлайн режиме в безналичной форме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Размер сбора должен составлять 1% от валютной операции. Автор документа надеется, что собранных государством средств от сбора должно хватить для того, чтобы привлечь больше детей к спорту, а также улучшить место Украины в рейтинге стран мира по уровню здоровья населения.
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