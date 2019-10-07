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Espreso.tvОбществоВ "Квартале 95" рассказали, что Зеленский проверяет шутки о себе и жене

В "Квартале 95" рассказали, что Зеленский проверяет шутки о себе и жене


фото: clutch.ua
Президент Украины отчитывает все шутки, которые сценаристы программы пишут о нем и его жене

Об этом актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказала в эфире "Светской жизни".

"Вова все проверяет. Он отчитывает тексты ... Во-первых, мы же думаем, что мы говорим", - отметила Кравец.

Актриса добавила, что действующий президент остается активным в группах социальных сетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".

 

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