В Минцифры планируют легализовать майнинг криптовалют в Украине за 2-3 года
7 октября, 2019, 17:08
Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает за последующие 2-3 года легализовать майнинг криптовалют
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном по итогам с украинским блокчейн-сообществом.
В частности, в правительстве заявили, что планируют разработать варианты налогообложения в сфере обращения с криптовалютой, а к лету 2020 года утвердить международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств для того, чтобы минимизировать негативные последствия легализации криптовалют.
В планах Минцифры на следующие 2-3 года: легализовать майнинг криптовалют и привлечь в Украину международные криптовалютные биржи, а также сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов, привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.
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