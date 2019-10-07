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Espreso.tvОбществоВ Минцифры планируют легализовать майнинг криптовалют в Украине за 2-3 года

В Минцифры планируют легализовать майнинг криптовалют в Украине за 2-3 года


фото: forknews
Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает за последующие 2-3 года легализовать майнинг криптовалют

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном по итогам с украинским блокчейн-сообществом.

В частности, в правительстве заявили, что планируют разработать варианты налогообложения в сфере обращения с криптовалютой, а к лету 2020 года утвердить международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств для того, чтобы минимизировать негативные последствия легализации криптовалют.

В планах Минцифры на следующие 2-3 года: легализовать майнинг криптовалют и привлечь в Украину международные криптовалютные биржи, а также сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов, привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.

 

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