В МИД надеются, что комиссар Совета Европы Миятович будет посещать Крым по установленной Украиной процедуре
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя сообщения российских СМИ об ожидании визита Миятович в Крым, передает "Укринформ".
"Очевидно, что некоторые московские СМИ еще не выбросили июньские кремлевские "заметки для прессы". МИД уже комментировало в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". Мы можем иметь много претензий в Совет Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом", - отметил Кислица.
Он отметил, что Миятович находится в Страсбурге, на прошлой неделе встречалась с украинским режиссером, бывшим пленником Кремля Олегом Сенцовым и украинскими дипломатами, а украинская миссия в Совете Европы работает над параметрами ее будущих визитов в Украину.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины международный мониторинг в Крыму - это "не пиар-акция, как для Москвы", а кропотливая, системная и постоянная работа по выполнению оккупантом своих обязанностей в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства, необходимость применения которого указывают доклады ООН.
Наконец Кислица отметил, что, как говорил один литературный персонаж, "не читайте утром советских газет".
"Этот совет остается актуальным и в отношении российских СМИ", - подчеркнул замминистра.
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