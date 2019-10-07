 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МИД надеются, что комиссар Совета Европы Миятович будет посещать Крым по установленной Украиной процедуре

В МИД надеются, что комиссар Совета Европы Миятович будет посещать Крым по установленной Украиной процедуре


фото: osce.org
МИД Украины рассчитывает, что визит во временно оккупированный Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович состоится с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных ее мандатом и международным правом

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя сообщения российских СМИ об ожидании визита Миятович в Крым, передает "Укринформ".

"Очевидно, что некоторые московские СМИ еще не выбросили июньские кремлевские "заметки для прессы". МИД уже комментировало в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". Мы можем иметь много претензий в Совет Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом", - отметил Кислица.

Он отметил, что Миятович находится в Страсбурге, на прошлой неделе встречалась с украинским режиссером, бывшим пленником Кремля Олегом Сенцовым и украинскими дипломатами, а украинская миссия в Совете Европы работает над параметрами ее будущих визитов в Украину.

Дипломат также подчеркнул, что для Украины международный мониторинг в Крыму - это "не пиар-акция, как для Москвы", а кропотливая, системная и постоянная работа по выполнению оккупантом своих обязанностей в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства, необходимость применения которого указывают доклады ООН.

Наконец Кислица отметил, что, как говорил один литературный персонаж, "не читайте утром советских газет".

"Этот совет остается актуальным и в отношении российских СМИ", - подчеркнул замминистра.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать