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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" торговый центр возле метро "Черниговская"

В Киеве "заминировали" торговый центр возле метро "Черниговская"


фото: delo.ua
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Проспект"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников ТРЦ.

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