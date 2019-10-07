В Киеве "заминировали" торговый центр возле метро "Черниговская"
7 октября, 2019, 13:39
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Проспект"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников ТРЦ.
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