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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" аэропорт им. Сикорского

В Киеве "заминировали" аэропорт им. Сикорского


фото: ictv
В понедельник, 7 октября, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского, расположенного в исторической местности Жуляны

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

В аэропорт выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

Кроме того, неизвестные заявили о заминировании ТРЦ "Аладдин" на Позняках в Дарницком районе.

Ранее в этот же день киевская полиция получила анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Проспект" в Деснянском районе города.

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