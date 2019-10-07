В Киеве "заминировали" аэропорт им. Сикорского

7 октября, 2019, 17:16

В понедельник, 7 октября, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского, расположенного в исторической местности Жуляны

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

В аэропорт выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

Кроме того, неизвестные заявили о заминировании ТРЦ "Аладдин" на Позняках в Дарницком районе.

Ранее в этот же день киевская полиция получила анонимное сообщение о заминировании ТРЦ "Проспект" в Деснянском районе города.