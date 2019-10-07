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Espreso.tvМирВ Европе пройдут масштабные учения НАТО с участием 37 тыс. военных США

В Европе пройдут масштабные учения НАТО с участием 37 тыс. военных США


фото: reuters
Военные США примут участие в военных учениях Defender 2020, которые запланированы на апрель-май следующего года

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, к военным учениям НАТО привлекут 37 тыс. американских военнослужащих.

Целью учений является повышение боевой готовности внутри НАТО и отпугивание потенциальных противников.

Согласно обнародованной информации перед началом учений 20 тыс. военных будут перевезены через Атлантический океан и следовать после этого по суше в страны Балтии через Польшу и Германию.

Всего в учениях Defender 2020 примут участие 17 стран-членов НАТО. При этом Германия будет выполнять во время учений важную логистическую роль - военные и техника будут транспортироваться на ее территории автодорогами, железной дорогой, а также судами.

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