В Европе пройдут масштабные учения НАТО с участием 37 тыс. военных США
7 октября, 2019, 16:59
Военные США примут участие в военных учениях Defender 2020, которые запланированы на апрель-май следующего года
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, к военным учениям НАТО привлекут 37 тыс. американских военнослужащих.
Целью учений является повышение боевой готовности внутри НАТО и отпугивание потенциальных противников.
Согласно обнародованной информации перед началом учений 20 тыс. военных будут перевезены через Атлантический океан и следовать после этого по суше в страны Балтии через Польшу и Германию.
Всего в учениях Defender 2020 примут участие 17 стран-членов НАТО. При этом Германия будет выполнять во время учений важную логистическую роль - военные и техника будут транспортироваться на ее территории автодорогами, железной дорогой, а также судами.
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