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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области горела шахта в Торецке, эвакуированы более 200 горняков

В Донецкой области горела шахта в Торецке, эвакуированы более 200 горняков

В городе Торецк в Донецкой области на шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецьквугилля" на горизонте более тысячи метров возник пожар

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет. На поверхность были выведены 212 горняков.

Работа шахты временно приостановлена. К тушению были привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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