В Донецкой области горела шахта в Торецке, эвакуированы более 200 горняков
7 октября, 2019, 08:43
В городе Торецк в Донецкой области на шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецьквугилля" на горизонте более тысячи метров возник пожар
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Жертв и пострадавших нет. На поверхность были выведены 212 горняков.
Работа шахты временно приостановлена. К тушению были привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
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