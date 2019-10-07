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Espreso.tvОбществоВ день рождения: под посольством РФ в Киеве устроили "суд над Путиным"

В день рождения: под посольством РФ в Киеве устроили "суд над Путиным"

Президент государства-агрессора Владимир Путин 7 октября празднует день рождения

Об этом сообщает Укринформ .

Поддержать участников перформанса под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

Отмечается, что во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечества.

В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, свидетельствовал о совершенных преступлениях в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

Также активисты принесли с собой флаги крымскотатарского народа и Украины, других стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и тому подобное.

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