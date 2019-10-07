В день рождения: под посольством РФ в Киеве устроили "суд над Путиным"
7 октября, 2019, 12:46
Президент государства-агрессора Владимир Путин 7 октября празднует день рождения
Об этом сообщает Укринформ .
Поддержать участников перформанса под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.
Отмечается, что во время акции активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечества.
В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, свидетельствовал о совершенных преступлениях в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.
Также активисты принесли с собой флаги крымскотатарского народа и Украины, других стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и тому подобное.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-