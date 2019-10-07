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Espreso.tvСпортУкраинец забил победный гол в чемпионате Сербии

Украинец забил победный гол в чемпионате Сербии


фото: twitter
Легендарный форвард "Металлиста" Марко Девич забил победный гол в чемпионате Сербии

Об этом сообщает UA-Футбол y twitter.

Знаменитый форвард харьковского "Металлиста" а ныне сербского "Вождовоца" Марко Девич отметился победным голом в матче местного чемпионата против "Партизана".

На последних секундах противостояния натурализованный серб завоевал для "Вождовоца" победу, стоит отметить, что Девич забивает во втором матче подряд, а его команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

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