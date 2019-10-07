Украинец забил победный гол в чемпионате Сербии
7 октября, 2019, 18:59
Легендарный форвард "Металлиста" Марко Девич забил победный гол в чемпионате Сербии
Об этом сообщает UA-Футбол y twitter.
Знаменитый форвард харьковского "Металлиста" а ныне сербского "Вождовоца" Марко Девич отметился победным голом в матче местного чемпионата против "Партизана".
На последних секундах противостояния натурализованный серб завоевал для "Вождовоца" победу, стоит отметить, что Девич забивает во втором матче подряд, а его команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Сербии.
Легенда # Металлиста Марко Девич напомнил о себе, забил победный # гол в ворота Партизана на последних секундах! Натурализованные серб, забив 95 голов в УПЛ, сейчас играет за Вождовац # футбол # НашиЗаГраницей pic.twitter.com/tguJdo17j9- UA-Футбол (@ua_football) 7 октября 2019 г.
- В 2014-2017 годах Марко Девич выступал в чемпионате России .
- В 2008 году Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей и забил семь голов.
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