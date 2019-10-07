Украина за год на четверть сократила экспорт сахара

7 октября, 2019, 09:44

За сентябрь-август 2018-2019 годов Украина экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $ 144,3 млн, что почти на 27% меньше, чем в прошлом

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации " Укрцукор ".

Также состоялись незначительные изменения в географии экспортных поставок, отмечают в ассоциации.

"Мы можем отметить некоторое изменение географии поставок. Хотя лидером импорта у нас остается Узбекистан, отгрузка в эту страну существенно уменьшились - с 210 до 96 000 тонн", - прокомментировала заместитель председателя правления "Укрцукор" Руслана Яненко.

По ее словам, на второе место поднялся Азербайджан (74 тысяч тонн), который занимал 3-е место в прошлом сезоне (43 тыс.), а на третьем месте разместился Таджикистан (36 тыс. тонн).

Относительно следующего сезона, эксперт спрогнозировала ожидаемое повышение цен на сахар на Лондонской бирже, безусловно отразится и на внутреннем рынке. Еще одним фактором подорожания является мировой дефицит и сокращение производства сахара в Украине.

"Серьезным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, ожидает перепроизводство сладкого песка и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет более ожесточенной", - пояснила Яненко.

По оценкам аналитического отдела ассоциации, экспорт сахара в 2019/2020 МГ году составит ориентировочно 300 тыс тонн.