Украина вернула МВФ $ 560, 9 млн долга
7 октября, 2019, 16:38
Украина погасила $ 560, 9 млн долга перед Международным валютным фондом
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В общем в течение сентября объемы выплат по валютным долгам государства составили $ 1,97 млрд.
"Из этой суммы $ 1 223, 7 млн направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $ 560, 9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом", - отмечают в Нацбанке.
Расходы из международных резервов удалось частично компенсировать за счет продажи новых облигаций в валюте на общую сумму почти $ 547 млн, добавили в регулятора.
Однако существенные выплаты по государственному долгу негативно повлияли на состояние международных резервов Украины - они уменьшились на 2,6% за месяц.
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