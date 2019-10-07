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Espreso.tvОбществоУкраина вернула МВФ $ 560, 9 млн долга

Украина вернула МВФ $ 560, 9 млн долга


фото: reuters
Украина погасила $ 560, 9 млн долга перед Международным валютным фондом

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В общем в течение сентября объемы выплат по валютным долгам государства составили $ 1,97 млрд.

"Из этой суммы $ 1 223, 7 млн направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $ 560, 9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом", - отмечают в Нацбанке.

Расходы из международных резервов удалось частично компенсировать за счет продажи новых облигаций в валюте на общую сумму почти $ 547 млн, добавили в регулятора.

Однако существенные выплаты по государственному долгу негативно повлияли на состояние международных резервов Украины - они уменьшились на 2,6% за месяц.

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