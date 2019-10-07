Украина увеличила импорт газа на 44%

7 октября, 2019, 13:33

За 9 месяцев 2019 года объемы импорта газа в Украину выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Объемы добычи газа в год при этом остались на прошлогоднем уровне

Такие данные приводит Укртрансгаз, подводя итоги работы газотранспортной системы Украины за 9 месяцев 2019 года.

"Всего за девять месяцев 2019 года в Украину импортировано 11,6 млрд кубометров голубого топлива, что больше на 44% аналогичного прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что Украина не проводит импорт газа из России уже более 1400 дней, а весь газ, который импортируется, поступает с ЕС.

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 октября 2019 года по сравнению с пометкой годом ранее осталось на таком же уровне - 15,5 млрд кубометров", - добавляют в Укртрансгазе.