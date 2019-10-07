Трамп в панике из-за телефонного скандала и импичмента. Никто не знает, что у него в голове, - Мэтью Брайза

7 октября, 2019, 15:43

На действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сейчас очень сильно влияет резонанс от обнародованной расшифровки его июльского разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также угроза его возможного импичмента

Из-за чего он еще больше стал склонным к принятию единоличных решений. В частности, касающихся урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, заявил известный американский дипломат, бывший советник госсекретаря и директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Сейчас тема стенограммы телефонного звонка президента Трампа к Зеленскому и слова самого Трампа, который явно угрожает президенту Украины Зеленскому, прозрачно показывают его отношение словно босса мафии к Украине и к Зеленскому. Это стало самым сильным, самым важным и серьезным политическим кризисом среди всех президентов со времен Уотергейта. Я думаю, что президент Трамп на самом деле напуган. Я знаю, что люди в Белом доме говорят, что из-за своей паники он потерял возможность трезво думать", - пояснил политик.

Согласно оценке Брайзы, нынешний телефонный скандал является для Соединенных Штатов "беспрецедентным".

"В связи с этим вопросом вероятность его (Трампа - ред.) импичмента выше, чем когда-либо. Импичмент означает, что Палата представителей проголосует за обвинение его в преступлении, а его увольнение в Сенате будет зависеть от того, насколько вредной станет информация, что обнародуется, включая доклад посла Курта Волкера во время выступления в Конгрессе ", - добавил дипломат.

Что же касается намерения Трампа ценой суверенных интересов Украины в Донбассе заключить крупную сделку (Grand deal) с Владимиром Путиным, то, как отметил Брайза, подобная угроза пока нигде не делась.

"Трамп хотел бы иметь такое Большое соглашение с Путиным и это мы знаем с самого его прихода к власти. То есть заключить такое Большое соглашение, которое позволило бы президенту Путину политически выглядеть "миротворцем", как Путин сделал после захвата части Грузии. План (Путина - ред.) такой - стать "миротворцем", забрав российские войска с востока Украины, потому что это большие расходы для России, но оставив там российское политическое влияние. Я очень обеспокоен тем, что это то, что президент Трамп хотел бы сделать, но также я уверен, что больше никто в правительстве США этого не поддержит", - пояснил экс-советник госсекретаря.

"Как написали в Washington Post, президентство Трампа стало президентством одного человека. Никто на самом деле не знает, о чем он думает. Среднее звено администрации Трампа вообще не знает о его инициативе и никто в высшем эшелоне власти не поддерживает в такого роде Большом соглашении. Но Трамп все равно преследует эту цель ", - добавил Брайза.