Трамп 10 минут пытался убедить Терезу Мэй, что за отравлением Скрипалей стоит не Россия, - СМИ
7 октября, 2019, 08:41
Летом 2018 президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с тогда еще премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которую пытался заверить в том, что Россия не причастна к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Washington Post.
"Несмотря на широко распространенный вывод о том, что режим Владимира Путина стоял за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году, говорят, что президент США потратил 10 минут, выражая свои сомнения по поводу участия России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным Washington Post, Трамп "поучал" Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО, прежде чем отрицать участие России в деле Скрипаля.
- Напомним, 5 марта 2018 в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипаля виноваты агенты США и Великобритании.
- Президент России Владимир Путин говорит, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах .
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место .
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