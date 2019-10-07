Трамп 10 минут пытался убедить Терезу Мэй, что за отравлением Скрипалей стоит не Россия, - СМИ

7 октября, 2019, 08:41

Летом 2018 президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с тогда еще премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которую пытался заверить в том, что Россия не причастна к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Washington Post.

"Несмотря на широко распространенный вывод о том, что режим Владимира Путина стоял за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году, говорят, что президент США потратил 10 минут, выражая свои сомнения по поводу участия России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Washington Post, Трамп "поучал" Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО, прежде чем отрицать участие России в деле Скрипаля.