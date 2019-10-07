Ткаченко подтвердил, что хочет возглавить КГГА
7 октября, 2019, 18:25
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации
Об этом сообщает Радио НВ.
По его словам, возглавит ли он КГГА - решение президента.
"Подал. Есть такая ключевая фраза "может". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - сказал Ткаченко.
Нардеп не назвал срок, в который его могут назначить.
Также Ткаченко подтвердил, что обсуждал назначение с президентом. При этом отказался рассказать, о чем говорил с Зеленским.
"Как бы у нас были разговоры, такие как с вами, условно говоря, перед микрофоном, то очевидно, что вы бы об этом знали. Какие-то разговоры были, но это разговоры между нами", - заявил Ткаченко.
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в НАПК на должность главы Киевской городской государственной администрации.
- Экс-депутат и журналист Сергей Лещенко заявил , что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко может возглавить КГГА уже 9 октября.
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