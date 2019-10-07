Ткаченко подтвердил, что хочет возглавить КГГА

7 октября, 2019, 18:25

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации

Об этом сообщает Радио НВ.

По его словам, возглавит ли он КГГА - решение президента.

"Подал. Есть такая ключевая фраза "может". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - сказал Ткаченко.

Нардеп не назвал срок, в который его могут назначить.

Также Ткаченко подтвердил, что обсуждал назначение с президентом. При этом отказался рассказать, о чем говорил с Зеленским.

"Как бы у нас были разговоры, такие как с вами, условно говоря, перед микрофоном, то очевидно, что вы бы об этом знали. Какие-то разговоры были, но это разговоры между нами", - заявил Ткаченко.