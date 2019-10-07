Ткаченко может возглавить КГГА уже на этой неделе, - Лещенко

7 октября, 2019, 18:16

Экс-депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что народный депутат от фракции "Слуга Народу" Александр Ткаченко может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию уже 9 октября

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018, как кандидат на эту должность", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что 9 октября должно состояться заседание Кабмина, на котором, вероятно, и будет сделано представление о назначении Ткаченко на эту должность от президента Зеленского.