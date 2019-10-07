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Espreso.tvОбществоТеракт в Мали: погиб миротворец ООН, еще четверо ранены

Теракт в Мали: погиб миротворец ООН, еще четверо ранены

В Мали возле автомобиля с миротворцами миссии Организации Объединенных Наций сработало взрывное устройство

Об этом сообщил представитель миссии ООН Оливье Сальгадо в Twitter.

"В Мали одного " голубого шлема "миссии ООН было убито и еще четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства возле автомобиля охранного патруля, проезжал мимо", - написал Сальгадо.

При этом он не уточнил, представители какой именно страны пострадали при взрыве.

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