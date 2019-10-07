Теракт в Мали: погиб миротворец ООН, еще четверо ранены
7 октября, 2019, 10:16
В Мали возле автомобиля с миротворцами миссии Организации Объединенных Наций сработало взрывное устройство
Об этом сообщил представитель миссии ООН Оливье Сальгадо в Twitter.
"В Мали одного " голубого шлема "миссии ООН было убито и еще четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства возле автомобиля охранного патруля, проезжал мимо", - написал Сальгадо.
При этом он не уточнил, представители какой именно страны пострадали при взрыве.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке