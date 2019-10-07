Теракт в харьковском рок-пабе "Стена": обвиняемую приговорили к 11 годам

7 октября, 2019, 19:30

Киевский районный суд Харькова вынес приговор Марине Ковтун, которую обвиняли в организации взрыва в пабе "Стена"

Об этом сообщает NewsRoom

Коллегия судей приговорила Ковтун к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Фигурантка также должна будет выплатить компенсацию пострадавшим.

После оглашения приговора Ковтун в очередной раз заявила, что не признает своей вины. Женщина заверила, что ей никто не предлагал принять участие в обмене, а также обвинила в избиении сотрудников СБУ.

Адвокат осужденной Евгений Оленев не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Прокуратура инкриминировала женщине диверсию, теракт, сепаратизм, незаконное хранение оружия и участие в террористической организации, но не смогла доказать часть обвинений, в частности - создание террористической организации и взрыв в районе ресторана "Британия".

По закону "Савченко", 1 день в СИЗО равен двум дням в тюрьме, а 16 ноября исполняется 5 лет с момента заключения под стражу Ковтун.