Суд признал банкротом торговую сеть Новинского

7 октября, 2019, 12:53

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Торговый дом "Амстор" и начал ликвидационную процедуру

Об этом сообщает Finbalance

На заявление денежных требований суд дал кредиторам два месяца.

В декабре прошлого года этот же суд утвердил реестр требований кредиторов компании. Среди них - банк ПУМБ (1,04 млрд грн - четвертая очередь и 313,9 млн грн - шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн грн - четвертая очередь). Отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд грн), ПУМБ (535,9 млрд грн), банка Форум (34,4 млн грн), ООО "Финансовая компания Авуар-Сервис" (895,4 млн грн ).

Ранее суд признал банкротом ООО Амстор и ООО Амстор-Инвест.

Смарт-Холдинг Новинского позиционировал Амстор Ритейл Групп как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров площадью более 190 тыс. кв. м в восьми городах центральной и восточной Украины. В апреле 2015 году в Смарт-холдингу сообщали, что долг сети Амстор перед банками в то время составлял около $ 160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.