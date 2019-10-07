Снег и холодно: туристов просят воздержаться от походов в Карпаты

7 октября, 2019, 11:21

В периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В Карпатах существенного похолодало, выпал снег. Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах ", - отметили спасатели.

В ГСЧС напоминают тем, кто в конце решился на такое путешествие, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдение элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и т.д., а также - от знания местности и ее природных препятствий.

"И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.