Снег и холодно: туристов просят воздержаться от походов в Карпаты
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"В Карпатах существенного похолодало, выпал снег. Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах ", - отметили спасатели.
В ГСЧС напоминают тем, кто в конце решился на такое путешествие, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдение элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и т.д., а также - от знания местности и ее природных препятствий.
"И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
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