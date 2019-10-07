Саакашвили пошел в военную прокуратуру с заявлением о похищении в 2018 году
7 октября, 2019, 11:27
Бывший президент Грузии Михаила Саакашвили обратился в Главную военную прокуратуру с заявлением о похищении и насильственных действиях в отношении него
Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры в Facebook.
Отмечается, что прокуратура открыла уголовное производство:
"В Главную Военную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, Заявление о похищении и насильственные действия в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018. Согласно указанной заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.
- 10 сентября 2017, Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
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