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Espreso.tvОбществоСаакашвили пошел в военную прокуратуру с заявлением о похищении в 2018 году

Саакашвили пошел в военную прокуратуру с заявлением о похищении в 2018 году


фото: reuters
Бывший президент Грузии Михаила Саакашвили обратился в Главную военную прокуратуру с заявлением о похищении и насильственных действиях в отношении него

Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что прокуратура открыла уголовное производство:

"В Главную Военную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, Заявление о похищении и насильственные действия в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018. Согласно указанной заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

  • 10 сентября 2017, Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

 

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