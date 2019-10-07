Россияне обстреляли участок разведения сил в районе Золотого
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе Золотого со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования России 1 раз нарушили режим прекращения огня.
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