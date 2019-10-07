Россияне обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

7 октября, 2019, 08:13

6 октября вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе Золотого со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования России 1 раз нарушили режим прекращения огня.