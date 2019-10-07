Россия надеется на смягчение санкций, поэтому начала игру, - Яременко

7 октября, 2019, 11:33

Председатель парламентского комитета по иностранным делам заявил, что власти согласны на выборы на Донбассе в ближайшее время, но только при выполнении определенных предпосылок

Об этом Богдан Яременко сообщил в интервью " РБК-Украина".

"Мы однозначно заявили о своей позиции, и президент об этом говорил. Мы согласны на выборы в ближайшее время, но только при выполнении определенных предпосылок: выборы на всей территории Украины, по украинским законам и после обеспечения условий безопасности для их проведения. Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все к декабрю - будет замечательно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины ", - сказал нардеп.

По мнению Яременко, Россия может вывести свои войска, своих наемников, это "дело нескольких недель".

"Далее туда вернется украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок. То есть, при желании РФ все можно сделать достаточно быстро", - считает парламентарий.

Он замечает, что команда власти пытается быть оптимистами, ведь, продолжая отрицать свое участие в войне на Донбассе, отрицая, что является участником Минских соглашений, РФ пошла на их выполнение в части обмена "35 на 35".

"Это мое личное мнение. Донбасс дорого обходится России, у них есть определенные надежды на облегчение режима санкций, и поэтому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Поэтому мы будем двигаться маленькими шагами, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России ", - добавил Яременко.

Вместе с тем, он отмечает: "Но речь не идет о том, чтобы слиться в братской любви с РФ, а о том, чтобы доверие к ним на переговорах, быть уверенными, что они выполнят то, что обещают. Вот к этому мы пытаемся прийти маленькими шагами ".