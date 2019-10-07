Разведение сил в Золотом: в "серой" зоне останется 122 дома, - Троян

7 октября, 2019, 09:45

Разведение сил запланировано на понедельник, 7 октября

По этом сообщил заместитель глава Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает Hromadske .

По его словам, Нацполиция усиливает свое присутствие в Золотом.

"Национальная полиция останется в Золотом-4 и будет работать. Сейчас здесь работают 17 наших сотрудников, здесь у нас есть отдел. Золотое-4 патрулирует подразделение патрульной службы полиции особого назначения" Свитязь ", здесь работает группа быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции. И с сегодняшнего дня мы увеличиваем наше присутствие на 19 человек, соответствующий приказ я уже дал. Также мы усиливаем свое присутствие в Катериновке ", - сказал он.

Отмечается, после разведения сил перед позициями ВСУ останутся 122 дома (в Станице Луганской перед позициями оказались 74 дома).

Заместитель председателя Нацполиции пообещал, что "никто никого не бросит".

Он добавил, что постоянно находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.