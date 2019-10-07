Разведение сил: полиция и Нацгвардия будут обеспечивать безопасность на линии разграничения, - Разумков

7 октября, 2019, 09:53

Вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружение ВСУ безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью телеканалу "Украина" .

"Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории", - заявил Разумков.

По его словам, линия разграничения - это украинская территория и на ней будут храниться законы Украины, а "за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства".

Голова Парламента добавил, что "мы таким образом, к сожалению, не скоро сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет", но будет возможность начать реализовывать Минские договоренности, чтобы вернуть оккупированные территории.