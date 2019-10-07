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Espreso.tvОбщество"Исправить ошибку Геруса": появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из РФ

"Исправить ошибку Геруса": появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из РФ


фото: loe.lviv
Президент Ассоциации энергетики Украины зарегистрировал петицию к президенту с предложением внесения законопроекта об отмене "результата самодеятельности Геруса"

Об этом президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил в Facebook.

"Я тут решил помочь своему старому другу Андрею Герусу исправить свою ошибку. Ошибка в том, что он протянул восьмую поправку Геруса, которой открыл свободный импорт электроэнергии из России. Я зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он срочно внес законопроект, которым бы исправил результат самодеятельности Геруса. При этом пусть Андрей Михайлович в Офисе президента расскажет, какая такая необходимость была в таком турборежиме протягивать эту правку ", - написал Трохимец.

18 сентября 2019 года в Верховной Раде был проголосован проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" (регистрационный номер 1084). В частности были внесены изменения в законы Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", "О добыче и переработке урановых руд".

Как отмечается в петиции, исходный текст законопроекта 1084 не содержал никаких норм о внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии". Однако, в ночь перед голосованием народным депутатом председателем Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом была внесена правка №8, согласно которой исключалась часть восьмая статьи 67 Закона Украины "О рынке электроэнергии".

"Норма, которая исключалась следующего содержания:" Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке ", - цитирует Трохимец.

Он отмечает, что Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом не рассматривал данной поправки на соответствие нормам права ЕС.

"Данная правка противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако, народный депутат Герус Андрей Михайлович с трибуны заявил, что такая норма является дискриминационной и должна быть исключена из украинского законодательства, о чем он сообщил представителям Энергетического Сообщества, а остальные якобы согласились с его утверждением ", - говорится в тексте петиции.

Авторы и подписанты петиции просят Зеленского внести как неотложный проект закона Украины, согласно которому предложить ВР внести в ст. 67 закона Украины "О рынке электроэнергии" норму следующего содержания: "Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке" на сутки вперед "и балансирующем рынке".

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