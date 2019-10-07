"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы, - Перри

7 октября, 2019, 14:51

Гзопровид "Северный поток-2" увеличит влияние России на внешнюю политику Европы

Такое заявление министр энергетики США Рик Перри сделал на энергетическом форуме в столице Литвы Вильнюсе, пишет литовское агентство Delfi.

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", - отметил он.

Перри добавил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" "позволят Москве к концу десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетической разнообразия и безопасности Европы ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что газопровод "станет единственным источником поставок из единой страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, подчинит воле Москвы".

Перри подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы может повысить сжиженный природный газ с США. По его словам, США будут пытаться укрепить связи со странами Центральной и Восточной Европы. Для этой цели будут сформированы четыре рабочие группы, ответственные за эффективность энергетики и возобновляемые источники энергии, ядерную энергетику, безопасность поставок и защиту критической инфраструктуры. Последнюю группу возглавит Литва. Как сказал секретарь по энергетике США, также планируется создать команды экспертов, которые будут помогать государствам идентифицировать пробелы в энергосистемах, включая и риски кибернетических атак.