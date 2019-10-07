"Опасная заявка" и "непонимание того, что происходит": Яременко о требовании "Нет капитуляции!"

7 октября, 2019, 17:28

Нардеп от "Слуги народа" заявил, что мирные переговоры Украины нужны, но не жертвовать чем-то в них мы не сможем

Об этом Богдан Яременко сказал в своем обращении на Facebook.

Он заявил, что за акции протеста, ведь вопрос согласования "формулы Штайнмайера" сложный, и мнение общественности должно быть услышано.

"Я против нагнетания. "Нет капитуляции" - очень опасная заявка. Это заявка о непонимании того, что происходит", - сказал "слуга народа".

Вместе с тем, капитуляцией он назвал сентября 2014 и свирепый 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности.

"В письме Кучмы нет ничего того, чего не было в Минских договоренностях", - отметил Яременко.

Он добавил, что требование отказаться от мирных переговоров - это очень опасная позиция. Она приведет к изоляции Украины, создавать больше проблем, чем давать последствий.

«Не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться" формулы Штайнмайера ". Не надо говорить о капитуляции, она уже состоялась. Больше, чем было, никто не допустит", - подытожил нардеп.