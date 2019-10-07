"Опасная заявка" и "непонимание того, что происходит": Яременко о требовании "Нет капитуляции!"
Об этом Богдан Яременко сказал в своем обращении на Facebook.
Он заявил, что за акции протеста, ведь вопрос согласования "формулы Штайнмайера" сложный, и мнение общественности должно быть услышано.
"Я против нагнетания. "Нет капитуляции" - очень опасная заявка. Это заявка о непонимании того, что происходит", - сказал "слуга народа".
Вместе с тем, капитуляцией он назвал сентября 2014 и свирепый 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности.
"В письме Кучмы нет ничего того, чего не было в Минских договоренностях", - отметил Яременко.
Он добавил, что требование отказаться от мирных переговоров - это очень опасная позиция. Она приведет к изоляции Украины, создавать больше проблем, чем давать последствий.
«Не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться" формулы Штайнмайера ". Не надо говорить о капитуляции, она уже состоялась. Больше, чем было, никто не допустит", - подытожил нардеп.
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