"Океан Эльзы" представил саундтрек к фильму "Захар Беркут"
Видео обнародовала компания FILM.UA Group в YouTube. Для клипа были использованы кадры из фильма "Захар Беркут".
Фильм выходит на экраны 10 октября.
Режиссерами ленты стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн.
Сюжет фильма: в 1241 году Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.
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