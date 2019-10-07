"Несчастный человек, который превращается в убийцу": Сенцов похвалил нового "Джокера"

7 октября, 2019, 18:56

Украинский режиссер одобрительно отозвался о новой ленте Тодда Филлипса

Об этом Олег Сенцов написал в своем Facebook.

По слова режиссера, экранизация "Джокера" - это удивительный случай в истории кино, ведь история об одном и том же герое реализовывалась тремя талантливыми актерами, в трех ипостасях, который "трансформировался из второстепенного злодея в абсолютно трагическую фигуру".

"Джек Николсон и Хит Леджер получили по "Оскару" за свою работу, Хоакин Феникс за то, что он сделал, нужно минимум два. Такого актерского воплощения и отдачи я не видел давно. Персонаж, которому сопереживаешь и не осуждаешь. Зло, которое страшнее, чем в пресловутом недогорроре "Оно". Несчастный человек, который на твоих глазах превращается в убийцу и ты понимаешь, почему ", - отметил Сенцов.

Режиссер советует смотреть фильм "ради режиссера, который рискнул ступить на путь, пройденный к нему уже дважды, и достиг на нем большего успеха, чем его предшественники".

Сенцов также положительно отметил работу де Ниро и акцентировал на приятных аллюзиях от "Таксиста" до "Гладиатора".

"Абсолютно не голливудское кино, собирающее при этом полные залы, что радует больше всего. И не надо после такого недооценивать зрителя - люди хотят смотреть хорошее кино, а это именно такое", - добавил он.