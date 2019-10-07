"Барселона" уволила легенду клуба

7 октября, 2019, 16:34

Испанская "Барселона" приняла решение прекратить сотрудничество с легендарным вратарем клуба Виктором Вальдесом

Об этом сообщает Marca.

Легендарный в прошлом голкипер "Барселоны", а ныне главный тренер команды U-19 Виктор Вальдес был отправлен в отставку по ряду профессиональных причин. По информации источника испанец не смог найти общий язык с директором по развитию молодежного футбола Клюйвертом, который тоже в свое время выступал за "Барселону".

Виктор Вальдес является воспитанником испанского клуба. За главную команду "Барселоны" голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время завоевал с ней 21 трофей. Также Вальдес успел сыграть за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро", а в прошлом году завершить карьеру.