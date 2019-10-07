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Espreso.tvОбществоПереданного РФ в рамках обмена "35 на 35" журналиста Вышинского назначили директором "Россия сегодня"

Переданного РФ в рамках обмена "35 на 35" журналиста Вышинского назначили директором "Россия сегодня"


фото: fb
Главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", назначили исполнительным директором "Международного информагентства" Россия сегодня "

Об этом сообщается в Телеграмм-канале прес-сслужбы агентства.

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА" Россия сегодня ", - говорится в сообщении.

6 сентября адвокат россиян, находившихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц из обменного списка.

 

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