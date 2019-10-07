Оккупанты в Крыму приостановили дело освобожденного Бекирова, - адвокат

7 октября, 2019, 12:55

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя 7 октября приостановил производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Об этом "Крим.Реалии " сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

По словам адвоката, с ходатайством о прекращении уголовного дела выступил прокурор, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения не может участвовать в судебных заседаниях. Судья Сергей Деменок поддержал ходатайство стороны обвинения.

"Суд считает необходимым приостановить производство по делу за тяжелого состояния здоровья подсудимого Бекирова, что препятствует участвовать в ходе судебного разбирательства, к его выздоровлению", - говорится в решении суда.

По словам адвоката Ладена, решение суда означает, что заседаний по делу не будет, пока Эдем Бекиров лечится.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексированный Крым 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым посетить маму и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Его подозревали по статье о хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.