Нардеп-"слуга" Ткаченко указал в декларации, что претендует на должность главы КГГА
7 октября, 2019, 17:38
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в НАПК на должность главы Киевской городской государственной администрации
Об этом говорится в его декларации, обнародованной в публичном реестре.
В частности он отметил в графе "место будущей работы или прохождения службы для кандидатов" Киевскую городскую государственную администрацию. Должность, на которую Ткаченко претендует, - глава.
Александр Ткаченко - ексгенеральний директор группы компаний "1 + 1", а ныне - нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Ранее Ткаченко отказался комментировать, будет баллотироваться в мэры Киева
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