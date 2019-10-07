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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Ткаченко указал в декларации, что претендует на должность главы КГГА

Нардеп-"слуга" Ткаченко указал в декларации, что претендует на должность главы КГГА


фото: nv.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в НАПК на должность главы Киевской городской государственной администрации

Об этом говорится в его декларации, обнародованной в публичном реестре.

В частности он отметил в графе "место будущей работы или прохождения службы для кандидатов" Киевскую городскую государственную администрацию. Должность, на которую Ткаченко претендует, - глава.

Александр Ткаченко - ексгенеральний директор группы компаний "1 + 1", а ныне - нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ранее Ткаченко отказался комментировать, будет баллотироваться в мэры Киева

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