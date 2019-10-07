Нафтогаз создает компанию для торговли нефтепродуктами

7 октября, 2019, 16:16

НАК "Нафтогаз Украины" работает над созданием новой компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет специализироваться на торговле продуктами нефтепереработки

Об этом говорится в решении правления НАКа как акционера "Укртранснафта" от 3 октября, пишет Enkorr .

Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО "Укртранснафта" - компании, на основе которой создавался дивизион "Нефть". Компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, произведенным Шебелинским заводом.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет закупать / продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз", - сообщил заместитель главы дивизиона по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

Как сообщалось, в конце августа "Укргаздобыча" подписало контракт со специмпортерем белорусских нефтепродуктов ООО "БНК-Украина" на поставку 20 тыс. т дизельного топлива в месяц. По имеющейся информации, договор рассчитан до конца 2019 года, с возможностью продления.