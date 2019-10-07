На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты

7 октября, 2019, 12:19

По прогнозам, на парламентских выборах в Португалии уверенно побеждает левоцентристская Социалистическая партия, которую возглавляет действующий премьер страны Антониу Кошта

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На парламентских выборах в Португалии, которые состоялись в воскресенье, 6 октября, уверенно побеждает Социалистическая партия премьер-министра Антонио Кошты. По прогнозу телеканала SIC, основанном на данных экзит-пола, социалисты набирают от 36 до 40% голосов, оппозиционная социал-демократическая партия может получить от 24 до 28%, Левый блок - от 9 до 12% голосов, коммунисты - от 5 до 7%, а христианские демократы - от 2,4 до 5%. Явка на выборах составила 48,5 - 52,5%, что является рекордно низким показателем, отмечает агентство АР ", - говорится в сообщении.

Прогноз государственного телеканала RTP дает Социалистической партии от 34 до 39%. Как отмечает агентство dpa, социалистам, очевидно, не удастся получить абсолютного большинства - пока они претендуют на от 104-х до 112 мандатов в 230-местном парламенте. В предыдущем созыве они имели 86 мест. Социалисты четыре года назад сформировали правительство меньшинства при поддержке коммунистов и Левого блока.

Ранее опросы свидетельствовали, что Социалистическую партию нынешнего премьер-министра страны Антониу Средства были готовы поддержать около 38% избирателей.