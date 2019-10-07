На досрочных выборах в Косово победила оппозиция

7 октября, 2019, 13:42

В Косово на досрочных парламентских выборах победу одерживают оппозиционные партии, выступающие за возобновление диалога о нормализации отношений с Сербией

Как сообщает DW, партия Самоопределение (Vetövendosje) набрала 26%, а Демократическая лига Косово (LDK) - 25% голосов избирателей.

Демократическая партия Косово (PDK), которая находилась у власти с 2007 года, набрала всего 21% и признала свое поражение.

Внеочередные парламентские выборы в Косово были назначены после того, как 19 июля лидер Альянса за будущее Косово и глава правительства Рамуш Харадинай ушел в отставку. Политик и бывший полевой командир занимал пост премьера с 2017 года.

Решение об отставке Харадинай принял после того, как Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово вызвал его на допрос в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений против сербского населения во время войны в 1999 году. 22 августа, через месяц после отставки премьер-министра, парламент Косово объявил о самороспуске.

Первый допрос Харадиная состоялся 24 июля. Политик рассказал СМИ, что использовал свое право на отказ от дачи показаний. Ранее Харадинай уже дважды был оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, включая США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.