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Espreso.tvОбществоМинистр обороны Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведение войск

Министр обороны Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведение войск


фото: mil.gov.ua
Андрей Загороднюк подтвердил готовность структур обеспечивать потребности жителей Золотого
Об этом он заявил во время рабочей поездки в зону ООС, сообщает пресс служба министерства.
 
"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть," -отметил министр.
 
Во время общения с местными житялямы, в частности, говорилось о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого.
 
Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.
 
По результатам поездки планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной ВЦА и координировать действия представителей силовых ведомства. Задача центра определено как оперативное решение всех проблем жителей и вопросы безопасности.
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