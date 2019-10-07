Министр обороны Загороднюк заявил, что жители Золотого поддерживают разведение войск
7 октября, 2019, 17:35
Андрей Загороднюк подтвердил готовность структур обеспечивать потребности жителей Золотого
Об этом он заявил во время рабочей поездки в зону ООС, сообщает пресс служба министерства.
"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть," -отметил министр.
Во время общения с местными житялямы, в частности, говорилось о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого.
Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.
По результатам поездки планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной ВЦА и координировать действия представителей силовых ведомства. Задача центра определено как оперативное решение всех проблем жителей и вопросы безопасности.
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