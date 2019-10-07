Минкульт прекращает покупать животных для цирков, - UAnimals
Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.
"Неделю назад я имел персональную встречу с министром культуры. Готовился к длительной дискуссии и обмена аргументами, впрочем довольно быстро мы с Владимиром Бородянским сошлись во мнении, что украинские цирки должны быть без животных. Уже сейчас Минкульт прекращает приобретение новых животных и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков ", - говорится в сообщении Тодорчук.
Активист напоминает, что в Украине действует 7 государственных цирков: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе, "они остаются эпицентром цирковой эксплуатации".
"За последние годы мы с вами добились локальных запретов передвижных цирков в десятках городов, Кобзов теперь не делает шоу с животными и даже международный цирковой фестиваль в Одессе проходит без привлечения зверей", - добавил Тодорчук.
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