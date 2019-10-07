Минэкономики представило новый бренд Украины - Innovative Ukraine

7 октября, 2019, 14:14

Украинская делегация представила концепцию нового бренда Украины "Innovative Ukraine: From Soul to Brain" в рамках заседания Ассамблеи государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Концепция бренда "Innovative Ukraine" предусматривает освещение истории и традиций Украины, демонстрация современных инновационных достижений ТОП - стартапов Украины, а также действующих моделей в сфере информационных и высоких технологий.

"Сегодня это честь для меня представить новый бренд Innovative Ukraine, который показывает привлекательность Украины для бизнеса и инвестиций. Это сочетание прочных традиций инновационности, четкого видения настоящего и открытости к будущему. Мы представляем страну, которая имеет долгую историю создания инноваций на всех этапах своего существования ", - заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам чиновника, бренд "Innovative Ukraine: From Soul to Brain" является визуализацией украинского культурного наследия в сочетании с современными достижениями в сфере инноваций.