Минэкономики определилось с целями на 5 лет в рамках программы действий правительства
Эти цели опубликовала пресс-служба министерства.
В частности, в Минэкономики планируют:
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сократить средние сроки поиска новой работы в Украине с 3,6 месяца до 2 месяцев
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снизить уровень безработицы до 5% (с 9,6% в настоящее время)
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повысить уровень занятости работоспособного населения с 66% в настоящее время до 70%;
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увеличить объемы экспорта товаров из Украины в 2 раза;
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повысить уровень оплаты роялти в 1,5-2 раза;
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уменьшить долю государства в экономике до 5% и повысить доходность государственных компаний;
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уменьшить количество пищевых отравлений и вреда от некачественных товаров;
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уменьшить расходы от ограничений прав собственности на 60% (в том числе ограничений прав собственности на землю).
"Мы планируем структурно и последовательно изменить все, что ограничивает права и возможности украинцев. Защита права собственности, увеличения доходов украинских семей, развитие рынка труда и человеческого капитала - являются нашими первоочередным и стратегическими задачами ", - сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
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