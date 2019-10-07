 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинэкономики определилось с целями на 5 лет в рамках программы действий правительства

Минэкономики определилось с целями на 5 лет в рамках программы действий правительства

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало ключевые цели, которые планирует достичь в пределах утвержденной парламентом программы действий правительства на следующие 5 лет

Эти цели опубликовала пресс-служба министерства.

В частности, в Минэкономики планируют:

  • сократить средние сроки поиска новой работы в Украине с 3,6 месяца до 2 месяцев

  • снизить уровень безработицы до 5% (с 9,6% в настоящее время)

  • повысить уровень занятости работоспособного населения с 66% в настоящее время до 70%;

  • увеличить объемы экспорта товаров из Украины в 2 раза;

  • повысить уровень оплаты роялти в 1,5-2 раза;

  • уменьшить долю государства в экономике до 5% и повысить доходность государственных компаний;

  • уменьшить количество пищевых отравлений и вреда от некачественных товаров;

  • уменьшить расходы от ограничений прав собственности на 60% (в том числе ограничений прав собственности на землю).

"Мы планируем структурно и последовательно изменить все, что ограничивает права и возможности украинцев. Защита права собственности, увеличения доходов украинских семей, развитие рынка труда и человеческого капитала - являются нашими первоочередным и стратегическими задачами ", - сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать