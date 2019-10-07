Минэкономики определилось с целями на 5 лет в рамках программы действий правительства

Эти цели опубликовала пресс-служба министерства.

В частности, в Минэкономики планируют:

сократить средние сроки поиска новой работы в Украине с 3,6 месяца до 2 месяцев

снизить уровень безработицы до 5% (с 9,6% в настоящее время)

повысить уровень занятости работоспособного населения с 66% в настоящее время до 70%;

увеличить объемы экспорта товаров из Украины в 2 раза;

повысить уровень оплаты роялти в 1,5-2 раза;

уменьшить долю государства в экономике до 5% и повысить доходность государственных компаний;

уменьшить количество пищевых отравлений и вреда от некачественных товаров;