Конгрессмены потребовали от Пентагона и Белого дома документы по задержанию Трампом военной помощи Украине

7 октября, 2019, 21:41

Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали от Пентагона и Белого дома документы, связанные с решением президента Дональда Трампа задержать военную помощь Украине

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующие требования обнародовали 7 октября представители Демократической партии.

В обнародованных требованиях Комитет Палаты представителей по вопросам разведки отмечает, что Минобороны США и Офис Белого дома по управлению и бюджета должны предоставить востребованные документы до 15 октября.

Напомним, президента США Дональда Трампа обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с просьбой начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына главного конкурента Трампа на следующих выборах президента Джо Байдена.

Решение Трампа относительно задержки военной помощи Украине, принятое до телефонного разговора с Зеленским, связывают с попыткой давления на президента Украины.