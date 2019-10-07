Конгрессмены потребовали от Пентагона и Белого дома документы по задержанию Трампом военной помощи Украине
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующие требования обнародовали 7 октября представители Демократической партии.
В обнародованных требованиях Комитет Палаты представителей по вопросам разведки отмечает, что Минобороны США и Офис Белого дома по управлению и бюджета должны предоставить востребованные документы до 15 октября.
Напомним, президента США Дональда Трампа обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с просьбой начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына главного конкурента Трампа на следующих выборах президента Джо Байдена.
Решение Трампа относительно задержки военной помощи Украине, принятое до телефонного разговора с Зеленским, связывают с попыткой давления на президента Украины.
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