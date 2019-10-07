Количество обстрелов по сравнению с ситуацией до перемирия выросло в 5 раз, - Гай
Об этом сообщил волонтер, руководитель благотворительного "Фонда" Мир и Ко "Мирослав Гай в эфире Еспресо.TV .
"Количество обстрелов, если сравнивать с ситуацией к перемирию, выросла в 4-5 раз. Количество обстрелов поднималась до 40 и более раз в сутки. К перемирие, до выборов у нас в среднем было около 3-5 обстрелов в сутки . Когда доходило до 10, это считалось обострения. А сегодня, например, 25 обстрелов в сутки. Каждый день есть раненые или погибшие, и это мы называем "потеплением" в отношениях с РФ. Это так назвал господин Пристайко из команды Зеленского ", - заявил Мирослав Гай.
Он отметил, что сейчас нет никаких индикаторов отвода со стороны Российской Федерации войск. Вместе с тем, украинская армия готовится к отводу и готова выполнить приказ, покинуть занятые украинской армией позиции.
"Но в самой армии не очень довольны такими решениями. Потому что пока это не разведение, а отвод, потому россияне не отводят свои войска", - добавил волонтер.
- 6 октября вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв участок разведения сил в районе Золотого.
- Разведение сил в Золотом запланировано на понедельник, 7 октября. В "серой" зоне останется 122 дома .
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