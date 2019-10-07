7 октября, 2019, 12:11

Если к текущему перемирию, которое объявили 21 июля, было от 3 до 10 обстрелов в сутки, то сейчас их число возросло до 40 и более

Об этом сообщил волонтер, руководитель благотворительного "Фонда" Мир и Ко "Мирослав Гай в эфире Еспресо.TV .

"Количество обстрелов, если сравнивать с ситуацией к перемирию, выросла в 4-5 раз. Количество обстрелов поднималась до 40 и более раз в сутки. К перемирие, до выборов у нас в среднем было около 3-5 обстрелов в сутки . Когда доходило до 10, это считалось обострения. А сегодня, например, 25 обстрелов в сутки. Каждый день есть раненые или погибшие, и это мы называем "потеплением" в отношениях с РФ. Это так назвал господин Пристайко из команды Зеленского ", - заявил Мирослав Гай.

Он отметил, что сейчас нет никаких индикаторов отвода со стороны Российской Федерации войск. Вместе с тем, украинская армия готовится к отводу и готова выполнить приказ, покинуть занятые украинской армией позиции.

"Но в самой армии не очень довольны такими решениями. Потому что пока это не разведение, а отвод, потому россияне не отводят свои войска", - добавил волонтер.