Княжицкий объяснил, почему Минские договоренности в 2014 году не были капитуляцией

7 октября, 2019, 23:08

Подписанные в 2014 году Мински соглашения были способом остановить наступление агрессора, поэтому их подписание нельзя считать капитуляцией

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV народный депутат, сопредседатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Польша Николай Княжицкий.

"Действительно, Минские договоренности, которые были подписаны тогда, признавали нашу слабость в то время нашей истории. После Иловайска, после фактического вторжения российских войск, когда еще не была создана украинская армия, когда добровольцы воевали, гибли, попадали в плен. Так же как и журналисты Еспресо.TV, которых мы вместе оттуда доставали. В то время эти Минские договоренности дали передохнуть и позволили ввести санкции против России и сформировать антироссийскую коалицию. это не была капитуляция, это был способ остановить врага. Может, действительно не самым лучшим документом с юридической точки зрения, но способом остановить врага и получить союзников ", - сказал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что согласие пятого президента Украины Петра Порошенко на Минские договоренности обязательно включало составляющую по безопасности, без которой нельзя выполнять политическую часть, а целью РФ является компрометация Украины и возвращение своего влияния.

"Позиция Порошенко заключалась в том, что Минские соглашения нужно рассматривать полностью. Нельзя рассматривать политическую составляющую без составляющей по безопасности, нельзя рассматривать договоренности без дорожной карты. Именно поэтому ничего не менялось и ничего не происходило. Мы вроде бы заморозили ситуацию. Россия хотела и хочет ситуацию разморозить. Главная цель России - скомпрометировать украинскую революцию, вернуть Украину в свою сферу влияния, разбить антироссийскую коалицию, которая существует. Постепенно это, как мы видим, происходит, в том числе, что Россия активно работает, в том числе из-за того, что импичмент Трампу был запущен. Мы сейчас в ослабленной ситуации ", - добавил Княжицкий.

Напомним, 6 октября в Украине прошли масштабные акции "Нет капитуляции!" против согласования действующей властью "формулы Штайнмайера" от имени Украины. Представители "Слуги народа" в то же время заявляют, что капитуляцией было не подписание "формулы Штайнмайера" по имплементации политической части Минских соглашений, а подписание самых Минских соглашений в 2014 году.