Клименко о зарплатах в полиции: "Это не тот уровень, который мы бы хотели"

7 октября, 2019, 08:10

Однако зарплаты выше, чем были до реформы Национальной полиции

Об этом новый глава полиции Игорь Клименко рассказал в интервью Lb.ua

"Мы не успеваем по зарплатам, которые растут в" народном хозяйстве ". Старт сержанта Национальной полиции Украины составляет 9 тыс. грн. С этого года повысили зарплату оперуполномоченным - их оклад в районе 11 500-12 500 грн. Это не тот уровень, который мы бы хотели, хотя и куда лучше, чем был до реформы", - отметил Князевич.

По его словам, также существует возможность для полицейских получить жилье на льготных условиях: 60% его стоимости оплачивает сам полицейский, 40% компенсирует Нацполиция.

"Еще одно важнейшее направление, которое, я уверен, позволит радикально улучшить ситуацию - так называемый первый мотивационный пакет МВД - возможность получения жилья полицейским на условиях льготного финансового лизинга. Эта программа, которой может воспользоваться каждый сотрудник. Суть такова: полицейский платит около 60% стоимости жилья, Нацполиция компенсирует до 40% месячного платежа (по 5% в случае рождения каждого ребенка и по 10% за каждые последующие 5 лет службы). Также Нацполиция оплачивает все проценты по кредиту и другие расходы на его обслуживание ", - пояснил он.

Сообщается, что в настоящее время по этой программе уже 380 семей полицейских получили отдельное жилье.