Кличко объяснил, почему киевляне до сих пор без отопления
Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко в разговоре с журналистами, передает Укринформ .
"Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет 18. По регламенту, если температура будет ниже 8 градусов в течение трех суток, мы уже подключаем отопление. Мы следим за погодой, для того чтобы не включить (теплоснабжение, - Ред.) рано, так как последующие дни будут достаточно теплые, чтобы киевляне не платили дополнительных денег. С другой стороны, сейчас реагируем, чтобы ни в коем случае в домах не было холодно ", - сказал Кличко.
По его словам, социальные учреждения уже могут подключаться к теплу.
"Они лично принимают решения. Больницы, детские сады, школы могут подключаться отдельно ", - добавил Кличко.
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