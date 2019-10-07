Кличко объяснил, почему киевляне до сих пор без отопления

7 октября, 2019, 15:33

Власти города не хотят рано включать отопление, ведь в течение недели в Украине потеплеет

Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко в разговоре с журналистами, передает Укринформ .

"Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет 18. По регламенту, если температура будет ниже 8 градусов в течение трех суток, мы уже подключаем отопление. Мы следим за погодой, для того чтобы не включить (теплоснабжение, - Ред.) рано, так как последующие дни будут достаточно теплые, чтобы киевляне не платили дополнительных денег. С другой стороны, сейчас реагируем, чтобы ни в коем случае в домах не было холодно ", - сказал Кличко.

По его словам, социальные учреждения уже могут подключаться к теплу.

"Они лично принимают решения. Больницы, детские сады, школы могут подключаться отдельно ", - добавил Кличко.