ГПУ закрыла производство по нападению на журналиста "Схем" Ткача на свадьбе сына Луценко
Об этом в Facebook сообщил журналист-расследователь "Схем" Михаил Ткач в Facebook.
"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшников на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти 2 года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состав преступления", - сообщил Ткач.
По его словам, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, но без результатов.
"На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", - добавил журналист.
Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 в ресторанном комплексе в Козине праздновали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.
Во время съемок на въезде в комплекс съемочная группа демонстрировала журналистские удостоверения сотрудникам Управления государственной охраны. Но, когда с закрытой вечеринки собрался выезжать тогдашний президент Украины Петр Порошенко , два представителя УГО применили физическую силу к журналисту Михаилу Ткачу и оператора Борису Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента.
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