ГПУ закрыла производство по нападению на журналиста "Схем" Ткача на свадьбе сына Луценко

7 октября, 2019, 10:58

Прокуратура закрыла дело о препятствовании журналистской деятельности журналисту "Схем" Михаилу Ткачу на свадьбе старшего сына экс-генпрокурора Юрия Луценко

Об этом в Facebook сообщил журналист-расследователь "Схем" Михаил Ткач в Facebook.

"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшников на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти 2 года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состав преступления", - сообщил Ткач.

По его словам, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, но без результатов.

"На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", - добавил журналист.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 в ресторанном комплексе в Козине праздновали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Во время съемок на въезде в комплекс съемочная группа демонстрировала журналистские удостоверения сотрудникам Управления государственной охраны. Но, когда с закрытой вечеринки собрался выезжать тогдашний президент Украины Петр Порошенко , два представителя УГО применили физическую силу к журналисту Михаилу Ткачу и оператора Борису Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента.