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Espreso.tvОбществоGoogle нашел опасную уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi: перечень моделей

Google нашел опасную уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi: перечень моделей

Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам

Об этом пишет ZDNet .

Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает такие модели телефонов на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздние версии.

Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.

До устранения проблема могла задеть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.

 

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