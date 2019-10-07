Google нашел опасную уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi: перечень моделей
7 октября, 2019, 09:59
Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам
Об этом пишет ZDNet .
Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает такие модели телефонов на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.
Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздние версии.
Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.
До устранения проблема могла задеть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке